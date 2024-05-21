Колесо обозрения в Петрозаводске наконец запустили

Новое колесо обозрения наконец заработало в карельской столице. Аттракцион прошел апробацию и регистрацию, сообщили в группе Парка культуры и отдыха.

На регистрационный учет колесо обозрения поставили в инспекции гостехнадзора Карелии. Ранее владельцы подготовили необходимые документы и провели пробный пуск.

Теперь оборудование стоит на регистрационном учете и получило государственный регистрационный знак, а также сертификат безопасности. Новое колесо обозрения уже ввели в эксплуатацию. // фото: парк культуры и отдыха «Государев сад»/ВКонтакте