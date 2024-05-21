Медикам в Карелии не выплачивали компенсацию расходов на проезд

Работникам одного из медицинских учреждений в Питкяранте не выплачивали часть причитающихся денег. Это продолжалось с августа прошлого года, сообщили в прокуратуре Карелии.

Медики не могли получить компенсацию своих расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Районная прокуратура вмешалась, руководителю медучреждения внесли представление.

Также открыли административное дело о невыплате компенсации. В итоге руководство вернуло сотрудникам более 450 тысяч рублей. // фото: pexels.com