21 мая 2024, 14:15
Медикам в Карелии не выплачивали компенсацию расходов на проезд
Работники медучреждения добились выплаты денег только с помощью прокурора
Работникам одного из медицинских учреждений в Питкяранте не выплачивали часть причитающихся денег. Это продолжалось с августа прошлого года, сообщили в прокуратуре Карелии.
Медики не могли получить компенсацию своих расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Районная прокуратура вмешалась, руководителю медучреждения внесли представление.
Также открыли административное дело о невыплате компенсации. В итоге руководство вернуло сотрудникам более 450 тысяч рублей. // фото: pexels.com