Петрозаводчанам напомнили о запрете купания в городе

Мэрия Петрозаводска напомнила жителям города о том, что купание в карельской столице запрещено. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба администрации.

В мэрии отметили, что запрет на купание распространяется на все водоемы города. Это относится к Онежскому озеру, Неглинке, Лососинке и к другим водоемам.

Жителей Петрозаводска просят следить за досугом своих детей. Купание в неустановленных местах может привести к непоправимым последствиям, заявили в администрации. // Фото «Петрозаводск говорит»