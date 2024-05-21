Утерянные во время Зимней войны артефакты ищут на дне Ладожского озера

В Карелии вновь стартовала экспедиция по поиску утерянных артефактов Спасо-Преображенского монастыря и колоколов Никольского скита. Артефакты пропали во время эвакуации в период Советско-финской войны 1939-1940 годов (Зимняя война).

В экспедиции участвует команда исследователей из дайверов клуба «Диво», инженерной компании Морская Геодезия, сотрудников центра подводного наследия Института археологии РАН и съемочной группы ОкеанHD, сообщается в паблике «Центра научных исследование 1xpedition».

Команда исследует воды Ладоги с 2017 года, находит затонувшие объекты и артефакты. Во время экспедиции собираются использовать специализированное оборудование и передовые технологии для исследования дна озера, также планируют собрать исторические факты об освоении архипелага монахами и времени их появления на острове, дополнить знания о культуре Валаама. // фото VK-паблик «Центр научных исследований 1XPEDITION»