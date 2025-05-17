До 17 градусов тепла обещают в воскресенье в Карелии

Завтра, 18 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный с порывами. Температура воздуха ночью -1, +4°С, на юге до +8°С, днем +12, +17°С, местами у водоемов +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, ясно.

В Сегеже до +9, малооблачно.

В Сортавале до +16, малооблачно.

Ожидается слабая геомагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»