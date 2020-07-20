На Онде очистили участок реки, где произошел разлив технического масла

В воскресенье, 19 июля, участок реки Онда, где произошел выброс технического масла из-за аварии на ГЭС, очистили. Об этом в воскресенье сообщило ТАСС со слов пресс-службы ГУ МЧС по РК.

"Выброс ликвидирован. Вещество, которое должно было нейтрализовать масло, со своей задачей справилось",

- сказали в пресс-службе.

Напомним, авария произошла 17 июля около 13:40 мск. Вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен. Объем выброса составил 200 кг.

В управлении отметили, что выброс произошел из-за аварии на Ондской ГЭС, под критерии ЧС данный разлив с учетом его объемов не попадает. Для ликвидации последствий были задействованы 25 человек и 13 единиц техники.