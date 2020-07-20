20 июля 2020, 08:00
Происшествия

Пожарные спасли жителя Петрозаводска от смерти

Медики успели оказать мужчине, которому дома стало плохо, необходимую помощь

Пожарные успели прийти на помощь мужчине в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в субботу, 18 июля, на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где дверь не открывает мужчина.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили 3-х коленную лестницу и проникли через окно в квартиру, расположенную на втором этаже.

Как оказалось, помощь в лице пожарных подоспела вовремя. Мужчине было плохо, он не мог открыть дверь, как нуждался в медицинской помощи. 

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