20 июля 2020, 08:00
Пожарные спасли жителя Петрозаводска от смерти
Медики успели оказать мужчине, которому дома стало плохо, необходимую помощь
Пожарные успели прийти на помощь мужчине в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.
По его словам, в субботу, 18 июля, на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где дверь не открывает мужчина.
Прибывшие к месту вызова пожарные установили 3-х коленную лестницу и проникли через окно в квартиру, расположенную на втором этаже.
Как оказалось, помощь в лице пожарных подоспела вовремя. Мужчине было плохо, он не мог открыть дверь, как нуждался в медицинской помощи.