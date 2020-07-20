Пожарные спасли жителя Петрозаводска от смерти

Пожарные успели прийти на помощь мужчине в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в субботу, 18 июля, на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где дверь не открывает мужчина.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили 3-х коленную лестницу и проникли через окно в квартиру, расположенную на втором этаже.

Как оказалось, помощь в лице пожарных подоспела вовремя. Мужчине было плохо, он не мог открыть дверь, как нуждался в медицинской помощи.