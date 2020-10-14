На месте стадиона «Динамо» в Петрозаводске появится современный ФОК

В Петрозаводске будет построен новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект ФОКа в Пятом поселке сегодня был презентован в правительстве РК, сообщает ИА «Республика».

Новый комплекс будет построен на месте заброшенного стадиона «Динамо» на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина и будет носить то же название. Собственно, проект реализуется при участии всероссийского общества «Динамо».

Это будет крупнейший спортивный объект для районов Сулажгора, Перевалка, Древлянка и Пятый поселок. Заниматься здесь смогут не только спортсмены общества, но и все жители Петрозаводска.

Современный физкультурно-спортивный комплекс площадью 1 840 квадратных метров будет включать в себя универсальный спортивный зал с возможностью размещения поля для игры в мини-футбол и площадок для волейбола и баскетбола, тренажерный зал, конференц-зал, музей спортивной славы карельского «Динамо» и административные помещения.

По проекту, комплекс должен быть открыт в 2023 году. Его стоимость оценивается в 107 миллионов рублей.

Фото ИА «Республика»