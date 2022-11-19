На месте новой лестницы на Ключевой все еще стоит ограждение

Петрозаводчане недоумевают. На месте, где должен был к 24 октября появиться новый лестничный спуск, стоит металлическое ограждение.

Лестница с перилами не готова. Судя по баннеру, строительство спуска в районе дома №7 на улице Антонова началось 16 августа и должно было завершиться к 24 октября, но на календаре уже ноябрь, а работы недоделаны.

«Я может быть в другом мире живу?»

- недоумевает автор фото.

«Сейчас уже бывают заморозки и иногда бывает скользко. Как ходить? Там, где сейчас спуск к пешеходному переходу, уже скользковато. Как ходить пожилым людям? Людям с колясками? Или инвалидам? Чего ждем? Очередных пострадавших?» - задает вопросы автор фото в сообществе «Подслушано в Птз».