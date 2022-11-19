Спиленная сосна рухнула на могилы и повредила оградки на кладбище
Неизвестные спилили сосну на кладбище, которое расположено между Соломенным и Заозерьем за понтонным мостом через Логмозеро. Информация и фотографии появились в сообществе «ТОС Соломенное».
В результате дерево упало на могилы. Как утверждают авторы сообщения, дерево сломало оградки.
«Если бы там были люди, убежать по узким проходам не успели бы. Может кто-то знает кто это сделал?»
- написала петрозаводчанка в сообществе.
Теперь граждане пытаются узнать, кто мог это сделать.
«Не подпилили, а завалили, наверное, с целью чтобы было меньше мусора. Думаю, людей не было. А вот то, что не убрали это косяк», - написали в комментариях.
«Заказывать специалистов дорого, вот и решили сами спилить, не подумав, что этого делать нельзя самим. Вот и итог», - предположила еще одна подписчица.