Спиленная сосна рухнула на могилы и повредила оградки на кладбище

Неизвестные спилили сосну на кладбище, которое расположено между Соломенным и Заозерьем за понтонным мостом через Логмозеро. Информация и фотографии появились в сообществе «ТОС Соломенное».

В результате дерево упало на могилы. Как утверждают авторы сообщения, дерево сломало оградки.

«Если бы там были люди, убежать по узким проходам не успели бы. Может кто-то знает кто это сделал?»

- написала петрозаводчанка в сообществе.

Теперь граждане пытаются узнать, кто мог это сделать.

«Не подпилили, а завалили, наверное, с целью чтобы было меньше мусора. Думаю, людей не было. А вот то, что не убрали это косяк», - написали в комментариях.

«Заказывать специалистов дорого, вот и решили сами спилить, не подумав, что этого делать нельзя самим. Вот и итог», - предположила еще одна подписчица.