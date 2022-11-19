19 ноября 2022, 10:00
Фонтан забил из-под асфальта в центре Петрозаводска
Петрозаводчане беспокоятся, что машины поплывут и образуется каток
В центре Петрозаводска на перекрестке улиц Кирова и Свердлова из-под земли забил фонтан. Видео, на которой запечатлена коммунальная беда, опубликовало вечером в пятницу сообщество «Карелфорния News». Вода хлестала из коллектора.
«Настоящий фонтан. Скоро машины поплывут»,
- приводит паблик слова очевидца. Некоторые горожане беспокоятся, что в этом месте образуется каток.
В ЕДДС о проблеме знают, по их данным, там «вырвало времянку».
«Все лето чинили, а на зиму времянку поставили», - написали в комментариях подписчики.
«Нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Народная мудрость»;
«Все оперативные службы города уже знают о ситуации, дак, уже делайте что-нибудь, знают они». // фото скриншот