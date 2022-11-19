«Крысы пешком ходят»: петрозаводчане требуют от мэрии навести порядок

Тема подземных обитателей Петрозаводска периодически поднимается в социальной сети. Местные власти докладывают о проведенной в сентябре дератизации, а горожане продолжают сетовать на крыс.

Об очередном вредительстве грызунов написала петрозаводчанка в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Крысы повредили провода в автомобиле женщины. Машину пришлось отправлять в ремонт.

«Уважаемая администрация, долго этот беспредел в городе будет происходить? Крысы пешком ходят по городу. Моя машина сейчас на ремонте. Вам, администрация судов мало?»

- пишет женщина.

В комментариях подписчики отметили, что крысы уже переходят проспект Невского. Другие рассказали о пережитом ужасе от вида полчищ грызунов во дворе на проспекте Ленина, 4.

Другие предложили поддерживать чистоту под капотом и ставить автомобиль подальше от помоек. Еще один участник обсуждения предположил, что сами жители виноваты в популяции крыс, поскольку выкидывают на помойку излишки еды и даже целые буханки хлеба. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»