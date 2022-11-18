Охлопков рассказал, как идет строительство корпуса БСМП и вытрезвителя

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков рассказал, как продвигается строительство нового хирургического корпуса БСМП и первого на Северо-Западе вытрезвителя в Петрозаводске.

Под будущий 7-этажный корпус больницы выполнено армирование второй фундаментной плиты, в выходные строители собираются заливать бетон. На следующей неделе начнут армировать стены и колонны подвала. Рабочие делают разметку границ подземной стоянки. Параллельно прокладывают сети водоснабжения. В новых помещениях разместят диагностические службы, отделение реанимации интенсивной терапии, оперблоки и другие подразделения.

Модульный вытрезвитель строят рядом с корпусом республиканского наркодиспансера на улице 8 Марта. На объекте поставили двери внутри, сделали потолки, установили бойлеры. В здании будут душевые и туалеты. Рабочие выполнили монтаж электроснабжающей сети, в здании установят видеонабюдение и пожарную сигнализацию.

В Петрозаводске на Высотном проезде также строят бюро судебно-медицинской экспертизы. // фото со страницы министра