На Ладоге спасли отставшего от товарищей мужчину

Спасатели Карельской республиканской поисково-спасательной службы пришли на помощь мужчине, который попал в беду на Ладожском озере. Инцидент произошел в заливе Хийденсельга в конце февраля, сообщается на страничке КРПСС в соцсети.

Спасателям поступило сообщение о том, что в Сортавальском районе мужчина 1974 года рождения отстал от своей группы из-за поломки двигателя его снегохода. На место срочно выехали специалисты Сортавальского поисково-спасательного отряда.

В результате помощь подоспела вовремя. Пострадавший был найден и спасен. Фото photosight.ru