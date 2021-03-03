У жителя Карелии похитили дорогостоящий финский гидроманипулятор

43-летний житель Суоярви заявил в полицию о пропаже дорогостоящего финского гидроманипулятора и две полуоси задних мостов с автомобиля МАЗ.

Потерпевший рассказал, что в декабре получил разрешение на временную стоянку машины в пределах территории одного из предприятий. В течение трех месяцев он приезжал на базу проверить, все ли в порядке с машиной. В один из таких визитов мужчина и обнаружил пропажу. Ущерб он оценил в более чем 605 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что к краже причастен 32-летний имевший проблемы с законом местный житель, сотрудник организации. Подозреваемый рассказал, что совершил преступление из корыстных побуждений. Мужчина увидел на территории чужую машину. В январе подозреваемый демонтировал оборудование, которое по частям сдавал в пункт приема металлолома. Было возбуждено уголовное дело о краже. Санкция предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. (фото Алексей Сухоруков, rg.ru)