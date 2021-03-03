Светофоры вышли из строя на перекрестке в центре Петрозаводска

В Петрозаводске сегодня утром вышли из строя светофоры, работающие на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас движение на месте происшествия регулирует сотрудник Госавтоинспекции. Работу светофора планируют восстановить в ближайшее время. Длительность ремонта будет зависеть от степени повреждения объекта.

Администрация Петрозаводска попросила водителей и пешеходов быть внимательными на этом перекрестке, следовать сигналам регулировщика и руководствоваться Правилами дорожного движения. Фото мэрии города