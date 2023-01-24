На Кургане стартуют соревнования по спортивному ориентированию

Сегодня, 24 января, на территории спорткомплекса «Курган» в 11.00 стартуют соревнования по спортивному ориентированию.

По сообщению пресс-службы министерства образования и спорта Карелии, за победу будут бороться более 200 ориентировщиков из Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга, Коми и Карелии.

В программе состязаний две гонки – на дистанциях «спринт» и «классика», а также эстафета. В ведомстве отметили, что для юниоров данный этап являются отборочными в финальную часть Зимней спартакиады молодежи. // фото: vk.com/minsportkarelia.