Конькобежка из Сортавалы стала бронзовым призером первенства СЗФО

Воспитанница СШОР из Сортавалы Милена Андреева привезла бронзу с первенства СЗФО по многоборью. Соревнования прошли 20-21 января в Петербурге, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Наш регион представили конькобежцы из Сортавалы и Петрозаводска. Последнюю неделю они готовились к состязаниям без льда из-за продолжительной оттепели.

Спортсмены соревновались дистанциях 500, 1500, 1000 и 3000 метров. Милена Андреева стала третьей на дистанции 3000 метров. // фото: vk.com/minsportkarelia