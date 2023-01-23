В Карелии прошли большие лыжные гонки

В минувшие выходные на освещенной лыжной трассе в Пряже прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти Героя Советского Союза Марии Мелентьевой.

«В соревнованиях приняли участие около 150 жителей Пряжинского района»,

- указано в сообществе «Спортивная Пряжа».

Перед забегом участникам рассказали о подвиге землячки и произнесли напутственные слова.

«Участники соревнований состязались в девяти возрастных группах, было организовано девять забегов на дистанции от 500 м до 4 км. Призеры в своих возрастных группах были награждены грамотами, медалями, а победителям еще был вручен подарок от администрации Пряжинского национального района», - говорят организаторы спортивных состязаний.

Традиционно на финише участники соревнований с удовольствием пили чай с блинами. Помощь в организации и проведении соревнований оказали руководители организаций и представители школ района. // фото со страницы группы «Спортивная Пряжа» ВК