На Кургане празднично открылся фестиваль «Зимние фонтаны»

3 января в Петрозаводске состоялось праздничное открытие фестиваля «Зимние фонтаны». Как пишет «Петрозаводск спортивный», «трудно было даже представить, что в такую слякоть, при отсутствии снега, люди могли прийти на праздник.

У начала трассы, где обычно проходят торжества открытия традиционного городского Фестиваля, на этот раз вместо снега были лужи да обледеневшие участки, где и устоять-то маловероятно, а не то чтобы бегать и прыгать в командных эстафетах».

Праздничная программа включала весёлые эстафеты, которые продолжались до появления на лесном стадионе Деда Мороза.

Традиционный конкурс пройденных километров, когда участники Фестиваля делали отметки в карточке участников или приобретали новые и тоже делали отметки, вопреки непогоде продолжался прогулками и пешком, и на лыжах. После прохождения дистанции на территории праздничной программы общались, пили чай, фотографировались с Дедом Морозом.

Напомним, в новом сезоне будет 37 фестивальных дней. Для попадания в число лауреатов необходимо будет выйти на лыжню 15 раз, чтобы стать победителем – не менее 25. В фестивале могут принять участие все желающие.

Традиционно в рамках «Зимних фонтанов» пройдут празднование Масленицы, а также Фонтановские игры и другие массовые мероприятия и старты на свежем воздухе.