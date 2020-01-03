Рождественская лыжная гонка пройдет в Петрозаводске

5 января на базе республиканского спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске состоятся соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка - 1 тур Ski tour de KARJALA». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В программе - масс-старты свободным стилем на дистанции 12/17 км для женщин и мужчин 1991-2001, 1981-1990, 1971-1980, 1970 годов рождения и старше.

Старт гонок в 11.00. Предварительная регистрация доступна по ссылке.