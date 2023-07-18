На крыше дома в центре Петрозаводска засветил «маяк»

В Петрозаводске появился «маяк». Он расположился в доме на Пушкинской. Недавно башенку с колоннами на крыше дома с согласия жильцов отремонтировали. Сотрудники «Службы заказчика» вывезли несколько мешков со строительным мусором – осыпавшуюся штукатурку, камни, части старых рам.

Стены заново оштукатурили, покрасили, установили оргстекла. Внутри башни смонтировали три небольших красных прожектора, рассказала врио главы города Инна Колыхматова. По ее словам, башенка будет выполнять функцию маяка для жителей и гостей столицы Карелии.

Сам дом на Пушкинской, 3, капитально отремонтируют через несколько лет. Тогда башенку ждет более основательное обновление. // фото с VK-страницы Инны Колыхматовой