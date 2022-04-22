На конкурс граффити принимают заявки

Петрозаводчан старше 16 лет предлагают оставить свой след в истории и принять участие в городском конкурсе граффити «Культурный код». Проект посвящен петровской эпохе, а лучшие эскизы превратятся в арт-объекты, которые украсят карельскую столицу. Прием заявок продлится до 10 июня.

«Мастерам предлагают подготовить и представить изображения, соответствующего теме конкурса. Авторы лучших работ смогут воплотить свои идеи в арт-объекты. Для этого им будут предоставлены площадка и материал»,

- рассказали представители творческого центра «Арт-Синтез» и молодежного центра «Смена», являющиеся организаторами проекта.

Они также отметили, что эскизы можно направлять на электронную почту: smenakonkurs@gmail.com. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Кроме того, будет выбрана лучшая идея. Фото: pixabay.