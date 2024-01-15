На капремонт Медвежьегорской школы № 1 выделено 125 млн рублей

В этом году Медвежьегорскую школу № 1 ждет капитальный ремонт по президентской программе. Из федерального бюджета на его проведение выделено 125 млн рублей, сообщил на своей страничке в соцсети председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Планируется капитально отремонтировать все инженерные системы, кровлю и фасад. Работая в Медгоре, обсудил эту тему с директором учреждения Галиной Макеровой,

- сообщил Шандалович.

Спикер парламента также привез в родную школу новые книги и настольные игры «Многонациональная Карелия».

Надеюсь, ребятам понравятся!

Предстоящий капремонт – хороший подарок школе к ее 85-летию, которое будет отмечаться в этом году. Учителя и ученики уже начали готовиться к этому событию.

//Фото: https://vk.com/id638808608