На Госуслугах пропала кнопка удаления учетной записи
На портале Госуслуг исчезла возможность дистанционного удаления учетной записи. В российском Минцифры объяснили, что это произошло из-за участившихся случаев взломов аккаунтов.
Такое разъяснение министерство выпустило вечером 31 марта в своем телеграм-канале.
«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале»,
- говорится в объяснении министерства.
Удалить учетную записи можно теперь при посещении МФЦ.
Еще одно разъяснение Минцифры касается возможности отключения уведомлений от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета:
«Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии». // фото freepik.com