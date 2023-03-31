На Госуслугах пропала кнопка удаления учетной записи

На портале Госуслуг исчезла возможность дистанционного удаления учетной записи. В российском Минцифры объяснили, что это произошло из-за участившихся случаев взломов аккаунтов.

Такое разъяснение министерство выпустило вечером 31 марта в своем телеграм-канале.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале»,

- говорится в объяснении министерства.



Удалить учетную записи можно теперь при посещении МФЦ.



Еще одно разъяснение Минцифры касается возможности отключения уведомлений от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета:



«Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии». // фото freepik.com