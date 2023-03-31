Какие нововведения ждут россиян с 1 апреля

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля. В субботу в стране начнется весенний призыв, социальные пенсии проиндексируют, россияне начнут получать новые квитанции об оплате услуг ЖКХ, банки начнут тестировать цифровой рубль. Изменения коснутся некоторых родителей и опекунов, а также добровольцев. Обзор нововведений подготовила газета «Известия». Обо всем по порядку.

Так, социальные пенсии россиян проиндексируют на 3,3%. Выплаты предусмотрены по старости, инвалидности, потере кормильца и для сирот до 18 лет или сирот до 23 лет, обучающихся на очной форме. Социальная пенсия по старости вырастет до 7153 рублей, средний размер выплаты из федерального бюджета после повышения составит 10 193 рубля. Фиксированная ставка у федеральных льготников повысится до 7153 рублей. Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие в катастрофе на Чернобыльской АЭС и военнослужащие, получившие инвалидность во время прохождения службы, получат увеличенные пособия. Также будут увеличены отдельные региональные выплаты пенсионерам и инвалидам.

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе. Призывать планируют 147 тысяч человек. Об организации призыва в Карелии, изменениях в законодательстве по вопросам призыва в ходе брифинга расскажет военный комиссар республики Андрей Артемьев. 6 апреля он ответит на вопросы, связанные с призывом на военную службу в условиях специальной военной операции.

С 1 апреля страховые компании обязаны предоставить клиенту ключевой информационный документ (КИД) на этапе заключение договора добровольного страхования. В памятке должны быть указаны условия расторжения договора с минимальными потерями и основные условия страхования. В паспорте продукта должно быть четко прописано о страховом покрытии, сумме возврата премии при досрочном отказе от страхования, основания для отказа в выплате, а также содержаться список документов и сроки их предоставления для получения выплаты в более понятной для клиента форме.

С 3 апреля начнет действовать новый порядок причин установления инвалидности. Еще одним основанием станет увечье (ранения, травмы, контузии) или заболевание, полученное вследствие выполнения обязательств по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Новый порядок будет распространятся на правоотношения, возникшие с начала проведения СВО.

С 4 апреля начнут действовать правила, согласно которым отдельным категория родителей и опекунам при обращении за пособием нужно предоставить данные о доходах, имуществе.

Жильцам начнут приходить новые платежки за коммунальные услуги. Изменения коснутся оплаты общедомовых нужд. ОДН будет рассчитываться исходя из фактического потребления, в многоквартирных домах собственникам предстоит платить по счетчикам. Если их нет, то размер платежа формируется в соответствии с нормативами.

В апреле будет принят закон о цифровом рубле. Тринадцать крупнейших отечественных банков начнут эксперимент по использованию виртуальной денежной единицы.

В апреле начнется эксперимент по доставке зарубежных товаров на бондовые склады. Интернет-магазины смогут завозить товары в особую экономическую зону и хранить их под таможенным контролем, но без растаможивания, уплаты НДС, акцизов и таможенных пошлин, без применения к товарам лицензирования и квотирования на период хранения до приобретения покупателями. Эксперимент закончится 1 апреля 2024 года. Изменятся нормы беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Допустимый личный ввоз товаров пешим способом или различными видами транспорта (кроме воздушного) составит 500 евро и 25 кг, доставка посылки по почте или курьером - 200 евро и 31 кг.

В конце апреля вступит в силу федеральный закон, отменяющий экзамены для госслужащих. «Профессиональный уровень» заменит понятие «уровень квалификации». // фото «Петрозаводск говорит»