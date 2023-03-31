Центробанк продлил ограничения на денежные переводы за рубеж

Центробанк продлил на полгода ограничения на перевод денег за рубеж. Об этом говорится в сообщении Банка России. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, отмечается в пресс-релизе.

В частности, граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Также продолжают действовать и более жесткие ограничения, установленные для физических лиц и банков из недружественных стран. // Фото: Istock