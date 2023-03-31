31 марта 2023, 17:18
Россия

Центробанк продлил ограничения на денежные переводы за рубеж

Ограничения на перевод денег за границу продлены на полгода

Центробанк продлил на полгода ограничения на перевод денег за рубеж. Об этом говорится в сообщении Банка России. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, отмечается в пресс-релизе.

В частности, граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Также продолжают действовать и более жесткие ограничения, установленные для физических лиц и банков из недружественных стран. // Фото: Istock

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