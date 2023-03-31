Почти 13 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлены 12 974 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 34 человека. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 104 новых инфицированных. Госпитализированы 13 пациентов с Covid-19.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 397 245 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,63 миллиона. // Фото: unsplash.com