31 марта 2023, 11:16
Почти 13 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом за сутки
Пандемия унесла жизни еще 34 человек в нашей стране
За последние сутки в России выявлены 12 974 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 34 человека. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.
В Карелии зарегистрированы 104 новых инфицированных. Госпитализированы 13 пациентов с Covid-19.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 397 245 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,63 миллиона. // Фото: unsplash.com