Кредитные каникулы в России собираются продлить до конца года

Кредитные каникулы в России продлят до окончания текущего года. Сделать это планирует Госдума, передает РИА Новости. Потом намерены принять постоянно действующий закон.

По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующую поправку уже подготовили.

В пятницу, 31 марта, завершается период, в течение которого физические лица, ИП и субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за предоставлением кредитных каникул по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Закрепляющий такое право закон Госдума приняла в прошлом декабре. Он гласит, что о кредитных каникулах на период до шести месяцев можно попросить в случае снижения дохода на 30 процентов и более. Такую меру ввели в связи с коронавирусом. // фото: freepik.com