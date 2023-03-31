В России начали применять новый формат постановки на воинский учет

В 2023 году постановка на воинский учет в России прошла в новом формате. Об этом рассказал начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Цимлянский, Минобороны впервые получало информацию от органов власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок проводилось дублирование информации в печатном виде на бумаге.

В этом году в военные комиссариаты прибыли и были поставлены на воинский учет более 700 тысяч юношей, заявил представитель Генштаба.

Напомним, 1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную службу в армию. Он продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. // Фото: freepik.com