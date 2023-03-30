Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Указ о весеннем призыве в армию подписан в России. Призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Призывникам в возрасте от 18 до 27 лет будут направлять повестки. В ряды Вооруженных сил страны планируется направить 147 тысяч новобранцев.

Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 30 марта на интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» по призыву на военную службу, в количестве 147 000 человек»,

- гласит текст указа.

Правительству, региональным властям и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение связанных с призывом мероприятий.

Также указом глава государства постановил уволить «с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек».

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее власти Карелии подписали распоряжение о создании в регионе призывной комиссии и утверждении ее состава. Заседания призывной комиссии республики будут проводить по мере необходимости с 1 апреля. С 1 апреля по 15 июля будут работать медицинские комиссии. Минздраву Карелии на время работы сборного пункта поручено зарезервировать по 5 койко-мест в учреждениях здравоохранения для внеочередного обследования призывников, а также при снятии их с команд в связи с заболеваниями. // фото unsplash.com