Десятки автомобилей попали в снежный плен у Териберки

В Мурманской области десятки автомобилей попали в снежный плен на трассе у поселка Териберка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что часть дороги из Мурманска в Териберку закрыли из-за непогоды. В этой местности в четверг бушует сильная метель. На закрытом участке оказались более 30 автомобилей.

На место происшествия были направлены спасатели. Развернут пункт обогрева, люди обеспечиваются питьем и едой. Работает микроавтобус для транспортировки водителей и пассажиров в сторону Мурманска. Дорожная техника чистит трассу. // Фото: Istock