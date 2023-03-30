30 марта 2023, 12:50
В Госдуме ответили на вопрос об отправке призывников в новые регионы
Председатель комитета по обороне рассказал от том, где не будут служить срочники
Призванные в армию весной этого года не будут служить в новых российских регионах - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом 30 марта, в четверг, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает «Интерфакс».
- В новых субъектах РФ – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты,
– отметил он.
Призыв в России проводят дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
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