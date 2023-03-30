Россияне за границей смогут получать пенсии на иностранные счета

Живущие за границей россияне смогут получать свои пенсии и иные выплаты на открытые в иностранных банках счета. Это следует из подписанного премьером Михаилом Мишустиным постановления. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Выплаты станут начислять в рублях после поданного человеком заявления. Также обратиться в осуществляющие выплаты структуры сможет его представитель.

Заявление можно будет направить в электронной или письменной форме, в нем должны присутствовать реквизиты банковского счета.

Постановление распространяется на возникшие после 1 января 2023 года правоотношения. // фото: freepik.com