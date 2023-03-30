Двое детей погибли во время прогулки в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое детей утонули в полынье около Васильевского острова. Об этом сообщает «Фонтанка».

Трагедия произошла 29 марта. По данным издания, около полудня 11-летний школьник закончил занятия по немецкому языку и отпросился на прогулку. С собой он взял 8-летнего приятеля. Через несколько часов отец старшего ребенка начал звонить сыну, но телефон был недоступен. Тогда мужчина отправился искать ребенка, поисками занимались и родители второго мальчика.

Ночью тело младшего приятеля нашли в полынье. Сегодня утром спасатели подняли из воды и старшего. Причины трагедии предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com