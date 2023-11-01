На финском острове российского миллиардера проходит спецоперация

Полицейская операция проходит на финском острове, принадлежащем российскому миллиардеру Игорю Кесаеву в Пуумала. Об этом 1 ноября сообщает Yle.fi.

Проведение операции инициировало Управление по взысканию долгов. Остров взяли под контроль финские власти «в рамках санкций против России».

Миллиардер купил остров Котасаари еще в 2020 году. Сумма сделки составила 700 тысяч евро. Тогда состояние Кесаева оценивали в $3,5 миллиарда долларов. Вместе с домами олигарх построил на острове вертолетную площадку. Это вызвало опасения у финского минобороны.

В 2022 году ЕС и Великобритания ввели против Игоря Кесаева санкции, это связано со спецоперацией на Украине. // фото: wirestock/ freepik.com