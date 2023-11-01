Финляндия конфисковала товарные знаки «Калашникова», Сбербанка и RT

Больше 40 российских ибелорусских товарных знаков конфисковали власти Финляндии. В их числе - Сбербанк, «Калашников», а также RT, передает Yle.fi.

Арест произвели из-за применения к этим компаниям экономических санкций Евросоюза. После конфискации товарных знаков владельцы не смогут распоряжаться ими в Финляндии.

В RT прокомментировали РИА Новости, что не получали официальных уведомлений. // фото: leppakerttu/ pixabay.com