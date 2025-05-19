На фестивале народов Карелии в Москве распишут козули и разучат круугу

В Москве на ВДНХ пройдет седьмой фестиваль народов Карелии «Мельница Сампо» (0+).

Как сообщается на сайте мэра Москвы, 24 мая посетителей ждут творческие занятия, выставка-ярмарка сувениров, карельские народные игры, викторина и концерт. Гости научатся делать сувенир на камне «Петроглиф», а также оберег – вепсянку, распишут пряники козули.

Гости фестиваля разучат движения из старинных танцев — крууги, кассарейки хумахуш и других, послушают кантеле. Вход на мероприятия свободный. © «Петрозаводск говорит»