03 мая 2025, 17:25
На Древлянке кто-то бурно отдохнул
Местные пожаловались на беспорядок в парке
Фото: паблик "Моя Древлянка"
Женщина пожаловалась в паблике "Моя Древлянка" на беспорядок в парке Патриот. Недобропорядочные граждане перевернули мусорки и скамейки, оставив место в беспорядке.
Жительница Древлянки поделилась и фотографиями. На них видно опрокинутые мусорные баки, разбросанные отходы. Также некоторые скамейки оказались в воде.
"Какие же свиньи живут в нашем городе!" - так прокомментировала женщина ситуацию. © «Петрозаводск говорит»