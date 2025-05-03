На Древлянке кто-то бурно отдохнул

Женщина пожаловалась в паблике "Моя Древлянка" на беспорядок в парке Патриот. Недобропорядочные граждане перевернули мусорки и скамейки, оставив место в беспорядке.

Жительница Древлянки поделилась и фотографиями. На них видно опрокинутые мусорные баки, разбросанные отходы. Также некоторые скамейки оказались в воде.

"Какие же свиньи живут в нашем городе!" - так прокомментировала женщина ситуацию. © «Петрозаводск говорит»