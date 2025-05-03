03 мая 2025, 17:25
Общество

На Древлянке кто-то бурно отдохнул

Местные пожаловались на беспорядок в парке
скамейки в воде в парке Патриот
Фото: паблик "Моя Древлянка"

Женщина пожаловалась в паблике "Моя Древлянка" на беспорядок в парке Патриот. Недобропорядочные граждане перевернули мусорки и скамейки, оставив место в беспорядке. 

Жительница Древлянки поделилась и фотографиями. На них видно опрокинутые мусорные баки, разбросанные отходы. Также некоторые скамейки оказались в воде.

"Какие же свиньи живут в нашем городе!" - так прокомментировала женщина ситуацию. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
Карелия
Древлянка
парк
бунтари
дебоширы
беспорядок