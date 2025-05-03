03 мая 2025, 16:25
В Вологде пенсионерка получила лекарства только при помощи прокуратуры
Пенсионерка долгое время не могла получить лекарства и обратилась в правоохранительные органы
Фото: piхabay
Пенсионерке из Вологодской области нужны были лекарства, однако ей отказали в рецепте. После вмешательства прокуратуры женщина получила нужные медикаменты, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры России.
Пенсионерке нужны были лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых. Женщина должна была обеспечиваться ими бесплатно, однако ей отказали в выдаче льготного рецепта.
Местная прокуратура внесла руководителю учреждения здравоохранения представление. Женщина получила необходимые лекарства. © «Петрозаводск говорит»