В Вологде пенсионерка получила лекарства только при помощи прокуратуры

Пенсионерке из Вологодской области нужны были лекарства, однако ей отказали в рецепте. После вмешательства прокуратуры женщина получила нужные медикаменты, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры России.

Пенсионерке нужны были лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых. Женщина должна была обеспечиваться ими бесплатно, однако ей отказали в выдаче льготного рецепта.

Местная прокуратура внесла руководителю учреждения здравоохранения представление. Женщина получила необходимые лекарства. © «Петрозаводск говорит»