Школьники из Кондопоги заняли первое место на Межрегиональных сборах

Пресс-служба администрации Кондопожского района поздравила школьников из ВСК "Десантник" с победой на Межрегиональных военно-патриотических сборах. Ребята показали высокий уровень подготовки и патриотизм.

Соревнования проходили с 24 по 27 апреля в городе Раменское Московской области. На сборы приехало 22 команды из различных военно-спортивных и военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, юнармейских отрядов и патриотических объединений образовательных учреждений.

В течение трех дней школьники соревновались между собой за звание лучшей команды. Ею стало объединение ВСК "Десантник" из Кондопожского района. © «Петрозаводск говорит»