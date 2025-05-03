Ребенок придержал дверь, а женщина избила его за это

В Домодедово семилетний ребенок придержал дверь в подъезд, но агрессивная женщина вместо благодарности избила его. За это преступницу привлекли к уголовной ответственности, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Признаки преступления попадают под статью 213 УК РФ - хулиганство.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения. © «Петрозаводск говорит»