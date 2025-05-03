Врачи отметили, какие болезни обостряются на майских праздниках

Врачи отмечают, что на майских праздниках у россиян обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Чтобы избежать их, нужно питаться умеренно и не злоупотреблять шашлыками, об этом сообщает "Lenta.ru".

Большое количество тяжелой пищи (шашлыков) и спиртного становится серьезной проблемой для пищеварения. Такой рацион во время майских праздников может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни и приступ желчной колики.

Кроме этого, могут обостриться болезни обмена, например подагра. Это происходит из-за большого количества жареного мяса, в которое входит много пуринов. Они провоцируют отложение солей мочевой кислоты в суставах. © «Петрозаводск говорит»