03 мая 2025, 15:20
Врачи отметили, какие болезни обостряются на майских праздниках
Главная причина обострения - резкая смена рациона
Фото: freepik
Врачи отмечают, что на майских праздниках у россиян обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Чтобы избежать их, нужно питаться умеренно и не злоупотреблять шашлыками, об этом сообщает "Lenta.ru".
Большое количество тяжелой пищи (шашлыков) и спиртного становится серьезной проблемой для пищеварения. Такой рацион во время майских праздников может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни и приступ желчной колики.
Кроме этого, могут обостриться болезни обмена, например подагра. Это происходит из-за большого количества жареного мяса, в которое входит много пуринов. Они провоцируют отложение солей мочевой кислоты в суставах. © «Петрозаводск говорит»