03 мая 2025, 15:03
Общество

Весенняя ярмарка работает в Петрозаводске

На ярмарке можно приобрести товары фермеров и саженцы из Карелии и других регионов
Весенняя ярмарка, Петрозаводск
фото: скрин видео

 

 

В Петрозаводске проходит весенняя ярмарка. Торговые ряды организованы на Казарменской улице в районе гипермаркета «Магнит».

До 7 мая горожане могут приобрести картофель, зелень, мед, рыбу, молоко, кондитерские изделия, а также все, что необходимо для предстоящего дачного сезона. В ярмарке принимают участие фермеры из Карелии и других регионов.

Помимо этого, в здании гипермаркета ремесленникам безвозмездно предоставляют помещения для мастер-классов и продажи своих изделий. © «Петрозаводск говорит»

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Весенняя ярмарка