Весенняя ярмарка работает в Петрозаводске

В Петрозаводске проходит весенняя ярмарка. Торговые ряды организованы на Казарменской улице в районе гипермаркета «Магнит».

До 7 мая горожане могут приобрести картофель, зелень, мед, рыбу, молоко, кондитерские изделия, а также все, что необходимо для предстоящего дачного сезона. В ярмарке принимают участие фермеры из Карелии и других регионов.

Помимо этого, в здании гипермаркета ремесленникам безвозмездно предоставляют помещения для мастер-классов и продажи своих изделий. © «Петрозаводск говорит»