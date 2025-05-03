03 мая 2025, 15:00
Школьница из Лахденпохьи показала высокие музыкальные способности
Девочка заняла 1 место в Международном конкурсе
Фото: unsplash // andrik langfield
Ученица 3 класса Лахденпохской детской школы искусств Надежда Кукурик получила звание Лауреата I степени на Международном профессиональном конкурсе. Успехами поделился паблик "Лахденпохья Live".
Девочка получила почетную награду в номинации "Сольное исполнение". Это произошло во время III Международного профессионального конкурса инструментального исполнительства "Вдохновение классики 2025".
В посте поздравили девочку и ее педагога Ирину Киенко. © «Петрозаводск говорит»