Школьница из Лахденпохьи показала высокие музыкальные способности

Ученица 3 класса Лахденпохской детской школы искусств Надежда Кукурик получила звание Лауреата I степени на Международном профессиональном конкурсе. Успехами поделился паблик "Лахденпохья Live".

Девочка получила почетную награду в номинации "Сольное исполнение". Это произошло во время III Международного профессионального конкурса инструментального исполнительства "Вдохновение классики 2025".

В посте поздравили девочку и ее педагога Ирину Киенко. © «Петрозаводск говорит»