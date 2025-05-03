Россиянкам раскрыли секрет хорошей кожи

Косметолог отметила, что важно очищать кожу перед сном, чтобы она успела восстановиться ночью. Также полезно будет делать массажи, достаточно будет легких поглаживаний и похлопываний, об этом сообщает "Lenta.ru".

Также следует не забывать о коже шеи и рук. Для кожи на этих местах косметологи рекомендуют выбирать легкие увлажняющие крема в летний сезон и более плотные и питательные текстуры с наступлением зимы.

Большое значение имеет сон. Во время него кожа вырабатывает коллаген, который влияет на упругость и эластичность. Если человек страдает от недосыпа, то на лице появятся одутловатости, сухости и складочки. © «Петрозаводск говорит»