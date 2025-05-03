03 мая 2025, 14:20
Россиян предупредили об опасности любимой дачной обуви
Кроксы и резиновые сапоги представляют опасность для здоровья
Фото: freepik
Обувь на плоской подошве, например кроксы, резиновые сапоги и сандали, могут способствовать развитию плоскостопия. Особенно опасна такая обувь для людей с плохой подвижностью стоп, об этом сообщает "Газета.ru".
Кроксы станут хорошим выбором для людей, у которых нет проблем со стопами. Такая обувь придает пальцам ног правильное и удобное положение и хорошо поддерживает свод ноги.
Врачи отметили, что кроксы лучше носить с носками. Такое же правило действует с резиновыми сапогами. Чтобы не получить грибок ногтей или стоп, лучше выбрать носки из современных синтетических материалов с функцией отведения влаги. © «Петрозаводск говорит»