03 мая 2025, 14:00
Общество

В Петрозаводске ищут вора

Мужчину подозревают в хищении чужого имущества
подозреваемый в краже
Фото: пресс-служба МВД по РК

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску ищут мужчину, который попал в камеру видеонаблюдения. Петрозаводчан просят быть бдительнее и сообщить, если они видели кого-то похожего. 

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам : 8921 625 2588 или 8921 016 9287.

Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
Полиция
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