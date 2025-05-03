В Петрозаводске ищут вора

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску ищут мужчину, который попал в камеру видеонаблюдения. Петрозаводчан просят быть бдительнее и сообщить, если они видели кого-то похожего.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам : 8921 625 2588 или 8921 016 9287.

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