За ночь пожарные успели потушить два возгорания

Пожарные потушили открытую территорию и заброшенные здания. В сумме было задействовано 16 сотрудников, об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Карелия.

В 01:07 в Петрозаводске по адресу проезд Дивизионный загорелась открытая территория. На место отправили 1 единицу техники и 4 человека. Они смогли потушить пожар, но огонь успел уничтожить мусор на площади 10 квадратных метров.

В 01:23 в поселке Мелиоративном на улице Лесной загорелось заброшенное здание. 12 человек потушили пожар, но огонь повредил два неэксплуатируемых строения, стену гаража на площади 10 квадратных метров, крыло автомобиля ВАЗ на площади 1 квадратный метр. © «Петрозаводск говорит»