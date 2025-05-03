03 мая 2025, 13:20
Общество

В Костроме дочь помогла мошенникам обокрасть маму

Девочка передала мошенникам 200 тысяч рублей
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Фото: freepik

10-летняя школьница получила уведомление в мессенджере, в котором мошенники якобы хотели помочь маме девочки. Женщина вовремя заметила подозрительные переводы и заблокировала карту, об этом сообщает "Газета.ru"

Аферисты написали школьнице, что карта ее мамы якобы привязалась к социальным сетям. Чтобы это исправить, они отправиле девочке инструкцию. Школьница перевела вклад на указанную банковскую карту. Мама вовремя заметила странные переводы и заблокировала карту, тем самым спасла часть сбережений. 

Россиян просят быть бдительнее и следить за тем, какие сообщения получает их ребенок. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Кострома
мошенники
аферисты
обман
деньги
сбережения
накопления
семья
мама
дочь