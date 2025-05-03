В Костроме дочь помогла мошенникам обокрасть маму

10-летняя школьница получила уведомление в мессенджере, в котором мошенники якобы хотели помочь маме девочки. Женщина вовремя заметила подозрительные переводы и заблокировала карту, об этом сообщает "Газета.ru".

Аферисты написали школьнице, что карта ее мамы якобы привязалась к социальным сетям. Чтобы это исправить, они отправиле девочке инструкцию. Школьница перевела вклад на указанную банковскую карту. Мама вовремя заметила странные переводы и заблокировала карту, тем самым спасла часть сбережений.

Россиян просят быть бдительнее и следить за тем, какие сообщения получает их ребенок. © «Петрозаводск говорит»